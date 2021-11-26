Львовские власти приняли решение о продлении усиленного карантина в регионе до 13 декабря. решение принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в пятницу, 26 ноября.

Об этом пишет ZN.ua.

— Продлены действующие карантинные ограничения до 13 декабря. 605 больных ковидом находится в городских медицинских учреждениях, Львов находится в «красной зоне», — сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Кроме того, комиссия вынесла предупреждение ряду развлекательных заведений за нарушение карантинных требований. Такие предупреждения получили: спорткомплекс «Евроспорт», «Eros show bar» (площадь Рынок, 11), «Custom lounge bar» (ул. Братьев Рогатинцев, 37), «Pulse Lounge bar&Karaoke» (ул. Братьев Рогатинцев, 18), кинотеатр Multiplex в ТРЦ Victoria Gardens.

Львовская область находится в «красной зоне» карантина с 30 октября. Несмотря на то, что показатели по заболеваемости коронавирусом на Львовщине стабилизировались, Львовская областная государственная администрация отказалась переводить область в другую зону.

Напомним, по состоянию на пятницу, 26 ноября, в Николаевской области выявлено 475 новых подтвержденных случаев COVID-19.