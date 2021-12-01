Во время выступления в Верховной Раде президент Украины Владимир Зелеленский рассказал, что Украина впервые за 30 лет начала системную борьбу с олигархами, но решил долго не останавливаться на этой теме, посчитав ее «мелочной».

Об этом он сообщил в послании главы государства в Раде в среду, 1 декабря.

– Мы впервые за 30 лет начали системную борьбу с олигархами . Кто-то говорит, что правильно говорить не «с олигархами», а «против олигархов». Я скажу, что правильно не говорить, а это делать. И я уверен, что Украина в этой борьбе победит. Украина с этим закончит, но я не хочу заканчивать свое выступление именно этой тематикой, тематикой олигархов. Я не хочу говорить в конце про мелочные вещи. Хочу говорить о главном, о государстве, – сказал президент Владимир Зеленский.

Присутствующие народные депутаты отреагировали на слова президента аплодисментами. После того как овации стихли, Владимир Зеленский перешел на тему войны в Украине.

Напомним, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. СНБО насчитал 13 олигархов в Украине.

Послде чего Верховная Рада отклонила 12 проектов постановлений об отмене решения парламента от 23 сентября относительно принятия закона о деолигархизации и тем самым разблокировала его подписание Председателем ВР и Президентом Украины.