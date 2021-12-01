Жители Ингульского района Николаева пожаловались на состояние пешеходных дорожек во дворе дома по улице Южной, 66. Люди отмечают, что из года в год просят заасфальтировать дорожки.

Об этом говорится в обращении, опубликованном в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді»

Анастасия Бушуева отмечает, что ремонт дорожек обещали внести в план ремонта на текущий год, но работы та и небыли выполнены.

– Не впервые обращаюсь по поводу отсутствия возможности нормально передвигаться жильцам дома после осадков из-за ужасного состояния дороги (имеется только направление движения). Предыдущие разы получала ответ, что ремонт данного участка не внесен в план на год (2019, 20-й и уже -21-й, который заканчивается). Просьба рассмотреть запрос по ремонту дороги во дворе дома по указанному адресу и, в конце концов, отремонтировать ее (как вариант: вместо покоса травы в конце ноября средства направить на подобные нужды), – написала Анастасия Бушуева.

Напомним, что 29 ноября по улице Космонавтов в Ингульском районе Николаева коммунальщики косили траву после дождя и, предварительно не убрав листву.

Кроме того, ранее 18 ноября по проспекту Мира в Николаеве косили газоны. Рабочих не смущало не только неподходящее время года, но и опавшая листва.