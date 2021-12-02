В николаевской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) появился комплекс для обеспечения телемедицинских консультаций, который им передали благотворители.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор БСМП Александр Демьянов.

По словам директора больницы, комплекс им передала компания ООО «КИВИТ». Также он отметил, что теперь больница подпишет допдоговор с НСЗУ.

– Благодаря этому, врачи могут получать своевременные консультации для своих пациентов и консультировать пациентов в районах области. Коллектив КНП НГГС «НБСМП» благодарит за предоставленную возможность подписать договоры с НСЗУ согласно требованиям к пакетам гарантированных медицинских услуг. Уверены, что Ваш поступок будет помогать в лечении пациентов и спасении жизней, – написал Александр Демьянов.

Напомним, что в недавно отремонтированном приемном отделении николаевской БСМП украли светильник в туалете.

Ранее сообщалось, что компьютерный томограф, который за деньги госбюджета по президентской программе был приобретен для николаевской БСМП, хотят передать в больницу № 4.