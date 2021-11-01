В больнице скорой медицинской помощи в Николаеве с потолка в туалете вырвали светильник.

Это произошло в приемном отделении, которое только недавно отремонтировали, сообщил главный врач учреждения Александр Демьянов.

Он подчеркнул, что комфорт в больнице обеспечивается за средства городского бюджета, то есть, за налоги и сборы самих же горожан.

— Как назвать этих человекообразных тварей, которые гадят нам всем? С каждым таким случаем я все больше разочаровываюсь в наших потугах и стремлениях, начинаю сомневаться в целесообразности изменений для нашего города… Казалось бы, украли и вырвали с мясом светильник из туалета, цена ему копейки в базарный день, только вот сколько людей были уже вынуждены с фонариками и смартфонами сдавать анализы и справлять потребности! Сколько стоит это, и в какой валюте это измерить? — возмутился Александр Демьянов.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что Управление капитального строительства Николаевского городского совета потратит 11,6 миллионов гривен на ремонт приемного отделения больницы скорой медицинской помощи.

— Ещё не сдано приемное отделение, а упыри уже стригут его под «николаевские» мерки… Qua Vadis, Николаев?! — добавил руководитель учреждения.

Ранее НикВести писали, что УКС Николаева собирается за 2,8 миллиона гривен отремонтировать дорогу на территории БСМП.