Сегодня, 3 декабря, на Соборной площади в Николаеве начали монтировать конструкцию главной елки города. На площади также продолжили размещать конструкции светодиодных фигур.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В этому году расположение новогодних атрибутов будет отличаться о того, как это было в прошлом. В частности, светящуюся арку разместили по направлению к елке.

Традиционно цифры, символизирующие новый 2022 год, установили в начале арки.

Отметим, неделю назад на площади начали монтировать новогоднюю иллюминацию, а обустройство ледового катка было на завершающей стадии.

Напомним, празднование зимних праздников в Николаеве официально начнется 19 декабря. В этот день заработает традиционная ярмарка и аттракционы, а на главной городской елке торжественно зажгут огни. В завершение вечера гостей порадует праздничный салют.

Ранее сообщалось, за проведение новогодних праздников в Николаеве заплатят 600 тысяч гривен

Напомним, с декабря 2021 по январь 2025 годов организацией праздничных мероприятий на Соборной площади, Ингульском спуске и улице Адмиральской займется ООО «Аттракцион-Инвест».