Штамм вируса «Омикрон», вызывающий COVID-19, вероятно, приобрел одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала от другого вируса — возможно, вызывающего простуду.

По мнению исследователей, в нем присутствуют те же инфицированные клетки, пишет агентство Reuters.

Исследователи заявили, что эта генетическая последовательность не встречается ни в каких более ранних версиях коронавируса SARS-CoV-2, но повсеместно встречается во многих других вирусах, включая те, которые вызывают простуду, а также в геноме человека.

Вставив этот конкретный фрагмент в себя, «Омикрон» может стал выглядеть «более человечным» для организма, и таким образом избегает нападения со стороны системы иммунитета человека, сказал Венки Саундарараджан из Кембриджа.

Это может означать, что вирус передается легче, но вызывает только легкое или бессимптомное заболевание. Ученые пока не знают, является ли «Омикрон» более заразным, чем другие варианты, вызывает ли он более тяжелое течение болезни или он обгонит «Дельта» как наиболее распространенный вариант. Чтобы получить ответы на эти вопросы, может потребоваться несколько недель.

Эта новая мутация могла впервые произойти у человека, инфицированного обоими патогенами, когда версия SARS-CoV-2 унаследовала генетическую последовательность от другого вируса, сказали Венки Саундарараджан и его коллеги в исследовании.

По их словам, одна и та же генетическая последовательность много раз встречается в одном из коронавирусов, вызывающих простуду у людей, известном как HCoV-229E, и в вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающем СПИД.

В Южной Африке, где был впервые обнаружен «Омикрон», самый высокий в мире уровень распространения ВИЧ, который ослабляет иммунную систему и увеличивает уязвимость человека к инфекциям, вызываемым вирусами простуды и другими патогенами.