В Очаковском городском совете планируют снова рассмотреть проект решения о внесении изменений в разработанные проекты генеральных планов сел Покровское и Покровка.

Документ вынесен на рассмотрение сессии, которая состоится сегодня, 10 декабря.

Местные жители громады обеспокоены, так как они не знают, какие именно документы будут рассмотрены на сессии. Обновленный вариант проекта генплана не был выложен на сайте горсовета.

– Из-за отсутствия нормальной коммуникации со старостой и руководством Очаковской территориальной громады, местные жители вынуждены самостоятельно искать возможности узнать о решающих, для каждого из нас, событиях и документах, – говорится в публикации на Facebook- странице Kinburn.Life.

Кроме того, в своем Facebook член исполкома Николаевского горсовета Никита Плеханов отметил, что есть вероятность вынесения вопроса утверждения главного генплана «с голоса» депутата.

– Местные жители озабочены ситуацией, возникшей вокруг проекта изменений в генеральный план местности. На сессию планируется вынести вопросы, касающиеся изменений проектов генеральных планов населенных пунктов, входящих в Очаковскую ОТГ. Вместе с тем говорят, что есть вероятность вынесения вопроса утверждения главного генплана «с голоса» депутата, – написал он.

Он также поинтересовался, какая позиция представителей областной власти по данному вопросу. В комментариях к посту депутат Николаевского облсовета и глава комиссии по вопросам экологии, охраны окружающей среды, рационального природопользования, туризма и рекреации Алла Ряжских отметила, что они готовы отреагировать на решение о принятии генплана. На сессии областного совета будет подготовлено обращение группы депутатов в Кабинет министров Украины, Офис Генпрокурора и Национальное антикоррупционное бюро.

– Создана и работает рабочая группа по разработке проектов организации границ тех РЛП, которые их не имеют. Кстати вопрос не «был актуален» с 2009 г. На очередную сессию будет подготовлено обращение группы депутатов в КМУ, Офис Генпрокурора, НАБУ. Спасибо за доверие, чтобы там кто-нибудь не протягивал есть Закон. Мы свою позицию Очаковскому горсовету определили. Думаю, на сессионное обращение депутатов не отреагировать Соответствующим органам будет сложно, – заявила она.

Стоит напомнить, что речи идет о новых генпланых сел Кинбурнского полуострова. По ним, село Покровка увеличено в 3,3 раза, до 1930 гектаров, а село Васильевка — в 7,3 раза, с 141,3 гектаров до 1033. В новые границы сел вошла прибрежная защитная полоса Черного моря и Днепро-Бугского лимана. Территории, за счет которых увеличиваются села, имеют статус объектов природно-заповедного фонда Украины — РЛП «Кинбурнская коса» и часть НПП «Белобережье Святослава», они внесены в Изумрудную сеть Европы, а часть их является водно-болотными угодьями международного значения «Ягорлыцкий залив».

В генпланах сделали акцент на увеличении усадебной застройки (более 100 новых усадеб в Васильевке и 652 в Покровке) и расширении рекреационного потенциала. Так, упоминалось о строительстве бальнеолечебницы (учреждения, предназначенного для проведения лечебных процедур с применением минеральных вод - прим.) на 2 тысячи 693 места в селе Васильевка. При этом, по словам жителей села Покровка, за период с 1991 года уже было выделено более 1000 участков под личное жилищное строительство.

В свою очередь эксперты правозащитной организации «Екологiя. Право. Людина» заявили, что генеральные планы сел Васильевка, Покровка, Покровское абсолютно не соответствуют требованиям законодательства Украины.

В Национальном природном парка «Белобережье Святослава» считают неправильной инициативу Очаковского горсовета расширить территории трех сел на Кинбурнском полуострове, «прихватив» часть заповедных земель, в том числе и относящихся к НПП.

В Николаевской облгосадминистрации, в свою очередь, заявили, что не могут вмешиваться в планы Очаковского горсовета расширить территорию трех сел на Кинбурнском полуострове, в том числе и за счет заповедных земель, пока процедура проходит в правовом поле.