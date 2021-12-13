В Украине улучшается ситуация с коронавирусом, как следствие, министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал выход Винницкой и Хмельницкой областей из «красной» зоны, Николаевщина при этом не покидает зону максимального уровня эпидемической опасности.

Об этом речь шла в ходе брифинга министра.

По его словам, уже 5 недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19.

— Эти показатели позволяют нам вывести из «красного» уровня эпидемической опасности еще две области - Винницкую и Хмельницкую, — сказал Виктор Ляшко.

Какие области сегодня находятся в «красной» зоне

Винницкая,

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черкасская.

При этом уровень заболеваемости коронавирусом в Николаевской области снижается. По состоянию на 12 декабря в Николаевской области выявлено 239 новых подтвержденных случаев COVID-19. При этом за сутки выздоровели 459 человек и 3 человека умерли.

Напомним, в Дании хотят сократить действие COVID-сертификата с одного года до семи месяцев. Данное решение не будет касаться подростков 15-17 лет.