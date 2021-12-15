В Николаеве на пересечении улицы Шевченко и Московская во время ремонтных работ и прокладки кабеля нашли царские монеты.

Видео поисков сокровищ размещен на YouTube-канале «Коп монет в центре города». Кроме старинных монет удалось найти торговая пломба, пуговицу, гвозди, куски стекла и керамики.

– В этот раз это первый подобный опыт за все долгие годы поисковой практики. Прокладка кабеля дала возможность заглянуть металлодетектором под слой городского асфальта и выудить интересные находки. А что скрыто на долгие годы под всем городом - никто не знает. Это консервация, бабушкина закрутка для будущих поколений. И самое главное, что эти места не тронуты - мы были там первыми, – говорится в описании под видео.

Напомним, что в Баштанке Николаевской области перезахоронили останки жителей села Полтавки (ранее располагалось на месте города, — прим.), которые были обнаружены в ноябре этого года во время строительства супермаркета.