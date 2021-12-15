В Баштанке Николаевской области перезахоронили останки жителей села Полтавки (ранее располагалось на месте города, — прим.), которые были обнаружены в ноябре этого года во время строительства супермаркета.

Об этом сообщается на странице Баштанской ОТГ в Facebook.

Ранее обнаруженные захоронения которых были эксгумированы во время археологических охранных работ на строительной площадке в центре Баштанки.

— В начале XIX века здесь находилось православное христианское кладбище, первопоселенцев нашего населенного пункта, недалеко от Свято-Николаевской церкви, — сказано в сообщении.

Напомним, после раскрытия погребальных капсул специалисты подняли 31 скелет, 13 монет, 5 крестиков, кольцо и бронзовую застежку для одежды. Весь обнаруженный биологический материал был направлен в лабораторию археологии и этнологии Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского для антропологического анализа.