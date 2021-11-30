В городе Баштанка Николаевской области завершились археологические исследования на месте строительства супермаркета, где ранее случайно обнаружили человеческие останки.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Культурное наследие Николаевщины» управления национальностей, культуры и религий ОГА.

По результатам проведенной работы на месте строительства торговых помещений в центре Баштанки (между улицами Ярослава Мудрого и Юбилейная) обнаружено 28 археологических объектов в виде захоронений.

После раскрытия погребальных капсул специалисты подняли 31 скелет, 13 монет, 5 крестиков, кольцо и бронзовую застежка для одежды. По предварительной информации, найденные захоронения датируются концом XIX века.

Весь обнаруженный биологический материал направлен в лабораторию археологии и этнологии Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского для антропологического анализа.

После завершения антропологических исследований найденные останки будут переданы Баштанской городской территориальной громаде для захоронения.

Как сообщалось, останки откопали в конце сентября. Участок находится возле местного рынка. На его территории и территории складов райпотребсоюза ранее находилось кладбище, которое прекратило функционирование ориентировочно в середине XIX века, когда были открыты другие два кладбища. Там похоронены первопоселенцы Полтавки (первое название Баштанки во время основания населенного пункта, сохранялось до 1928 года).