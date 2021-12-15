Николаевский горсовет передал в аренду на 5 лет компании «Авентин» 4 тысячи 525 квадратных метров земли по улице Проектной, 6 в Николаеве.

Такое решение было принято в ходе заседания сессии городского совета во вторник, 14 декабря, пишут НикВести.

Стоит отметить, что этот вопрос «висел» в горсовете около 4 лет, он несколько раз выносился в сессионный зал, однако ни разу сессия не принимала по нему положительного решения.

В июле 2020 года в сессионный зал вносился вопрос о разрешени фирме «Авентин» на разработку техдокументации для землеотвода по улице Проектной, 6, но тогда вопрос провалился. Тогда депутат Игорь Дятлов обратил внимание присутствующих, что этот земельный участок почему-то не предлагают для вынесения на аукцион по аренде земли, и публично заявил, что не будет поддерживать этот вопрос. В итоге «за» проголосовали только 12 депутатов.

И вот снова вопрос был вынесен на голосование. Секретарь горсовета Дмитрий Фалько попросил депутатов голосовать «за». У присутствующих депутатов не возникло вопросов к проекту решения, также никто не выступил с заявлением о конфликте интересов. За проголосовали 38 из 54 депутатов. В Документе указано, что участке предприятие планирует построить подъездную железнодорожную колею.

Региональная торгово-промышленная палата в 2013 году сообщала, что компания «Авентин» заявляла о намерении построить портовый перегрузочный комплекс морского транспорта в Николаеве, который будет заниматься экспортом зерна, шрота и масленичных. Портовый перегрузочный комплекс «Авентин» планируется расположить в Заводском районе города Николаева на берегу Бугского лимана на участке территории, отведенной заказчику под строительство, между территориями ГАХК «Черноморский судостроительный завод» и Николаевского речного порта.

Напомним, что депутаты также одобрили 15 миллионов гривен овердрафта для коммунального предприятия «Николаевводоканал».