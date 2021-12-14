Депутаты Николаевского городского совета одобрили 15 миллионов гривен овердрафта для коммунального предприятия «Николаевводоканал».

Такое решение было принято в ходе заседания сессии городского совета сегодня, 14 декабря, пишут НикВести.

По словам директора «Николаевводоканала» Бориса Дуденко, эти деньги пойдут на погашение кассовых разрывов, которые возникают из-за несвоевременных платежей абонентами предприятия.

— Кредит используется только при необходимости — от 5 до 30 дней. Это дает возможность нашему предприятию выполнять свои функции устойчиво, круглосуточно, предоставлять услуги населению и предприятиям города, – сказал Борис Дуденко.

Депутаты трижды выносили данный вопрос на голосование, однако поддержать его удалось только с третьего раза – «за» проголосовали 39 депутатов городского совета.

Ранее исполнительный комитет согласовал намерение коммунального предприятия «Николаевводоканал» взять кредит 20 миллионов евро у Европейского инвестиционного банка. Речь идет о полной реконструкции очистных сооружений водопровода, а также модернизации насосной станции водопровода 1-го подъема, строительстве блок временного хранения ила на очистных сооружениях канализации.