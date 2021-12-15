Кабинет Министров Украины выделил средства на закупку 84 рентген-аппаратов учреждениям здравоохранения, 13 из них получат больницы Николаевской области.
Соответствующее решение было принято во время заседания правительства в среду, 15 декабря, пишет пресс-служба МОЗ.
Речь идет о снабжении техникой региональных медицинских учреждений, вовлеченных в меры по предотвращению распространения коронавируса.
Всего на закупку аппаратов выделили 210 миллионов гривен. Средства перераспределят в рамках субвенции местным бюджетам.
Напомним, все николаевские нардепы-мажоритарщики поддержали законопроект № 6306 «О совершенствовании системы медицинской помощи», принятие которого может привести к сокращению сети медучреждений и введению частично платной медицины.
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Кабинет Министров Украины выделил средства на закупку 84 рентген-аппаратов учреждениям здравоохранения, 13 из них получат больницы Николаевской области.
Соответствующее решение было принято во время заседания правительства в среду, 15 декабря, пишет пресс-служба МОЗ.
Речь идет о снабжении техникой региональных медицинских учреждений, вовлеченных в меры по предотвращению распространения коронавируса.
Всего на закупку аппаратов выделили 210 миллионов гривен. Средства перераспределят в рамках субвенции местным бюджетам.
Напомним, все николаевские нардепы-мажоритарщики поддержали законопроект № 6306 «О совершенствовании системы медицинской помощи», принятие которого может привести к сокращению сети медучреждений и введению частично платной медицины.