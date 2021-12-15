Кабинет Министров Украины выделил средства на закупку 84 рентген-аппаратов учреждениям здравоохранения, 13 из них получат больницы Николаевской области.

Соответствующее решение было принято во время заседания правительства в среду, 15 декабря, пишет пресс-служба МОЗ.

Речь идет о снабжении техникой региональных медицинских учреждений, вовлеченных в меры по предотвращению распространения коронавируса.

Всего на закупку аппаратов выделили 210 миллионов гривен. Средства перераспределят в рамках субвенции местным бюджетам.

Напомним, все николаевские нардепы-мажоритарщики поддержали законопроект № 6306 «О совершенствовании системы медицинской помощи», принятие которого может привести к сокращению сети медучреждений и введению частично платной медицины.