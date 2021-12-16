В рейтинг, который определяет на 2022 год лучшие университеты развивающихся стран Европы и Средней Азии, вошли 450 заведений высшего образования, в том числе 41 — из Украины.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Отмечается, что рейтинг составлен глобальным научно-исследовательским консультационным центром QS Quacquarelli Symonds. Его директор Бен Саутер уточнил, что такое количество украинских высших учебных заведений является абсолютным рекордом в истории этого регионального рейтинга.

По сравнению с 2021 годом впервые вошли в рейтинг 16 университетов. Кроме того, четыре вуза улучшили свои позиции.

В то же время, по словам Бена Саутера, присутствие Украины в первой сотне рейтинга сократилось с четырех до трех университетов на фоне всеобщего снижения репутационных и наукометрических показателей.

Итак, лучшими вузами Украины рейтинг назвал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 35-е место в 2022 году (33-е - в 2021-м), Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» — 63-е (66 е), Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина — 69-е и 67-е соответственно.

— Развитие высшего образования — одно из приоритетных направлений деятельности МОН. Улучшение качества предоставления образовательных услуг, развитие академической мобильности и увеличение финансирования для проведения научных исследований в университетах помогает стимулировать работу заведений высшего образования, — заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Для составления регионального рейтинга университетов QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings учитываются десять показателей: академическая репутация учебного заведения, его репутация среди работодателей, соотношение количества преподавателей и студентов, количество публикаций на одного преподавателя и сотрудника, количество цитирований на одну публикацию, доля иностранных преподавателей и сотрудников, доля иностранных студентов, доля преподавателей и сотрудников с научной степенью, глубина международных научных коллабораций и присутствие учебного заведения в онлайн-среде.

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