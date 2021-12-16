Правоохранители задержали вандала, который в центре Первомайска повредил и осквернил надписями мемориал Героям Небесной Сотни и воинам АТО.

Об этом сообщили в Первомайском районном отделе полиции Николаевской области.

Ранее сообщалось, что 8 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в центре Первомайска возле остановки общественного транспорта по улице имени Грушевского неизвестные повредили и осквернили надписями мемориал Героям Небесной Сотни и воинам АТО.

Правоохранители проработали видео с камер видеонаблюдения, отследили маршрут движения правонарушителя и установили его личность. Им оказался 41-летний житель Киева, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления.

Также полицейские выяснили со слов злоумышленника, что совершил преступление по хулиганским мотивам, за что ему заплатили неизвестные 1500 грн. В настоящее время эта информация проверяется. Для этого он прибыл из Киева в Первомайск. В местном магазине купил баллоны с красками. В среду, 15 декабря, оперативников прибыли в столицу и вручили киевлянину уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УКУ «Хулиганство». Согласно санкции инкриминируемой статьи, подозреваемому грозит до пяти лет ограничение свободы.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что за последние 10 лет полиция Николаевской области открыла 35 уголовных производств о разрушении или разграблении памятников истории или культуры региона.