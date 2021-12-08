В городе Первомайск неизвестные повредили памятник Героям Небесной Сотни.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Первомайского городского совета Михаил Медведчук.

Он отметил, что вандалы отбили кусок памятника сегодня ночью. Полиция ищет виновных.

– Этот акт надругательства над памятью нашего народа, людей, которые положили свою жизнь в борьбе за европейские ценности. Вандалы разорили не только памятник, но и саму память. В настоящее время работает полиция. Виновные должны быть установлены и наказаны, – уверен депутат.

Ранее сообщалось, что за последние 10 лет полиция Николаевской области открыла 35 уголовных производств о разрушении или разграблении памятников истории или культуры региона.