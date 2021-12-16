Жителям Николаевской области не стоит рассчитывать на переход региона в «желтую» зону адаптивного карантина в ближайшие дни.
Об этом сегодня, 16 декабря, в ходе брифинга сказала заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров.
— Что касается «желтой зоны». Это слишком рано, потому что пока мы в «красной» зоне», — сказал Юрий Гринатуров.
Отметим, согласно информации Николаевской ОГА по состоянию на 16 декабря, в области превышены несколько эпидемиологических показателей, из-за чего она остается в «красной» зоне карантина:
Ранее начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай заявила, что Николаевская область и Николаев могут выйти из «красной зоны» адаптивного карантина до Нового года. Это случится, как только в областном центре в течение трех дней коэффициент выявления новых случаев COVID-19 будет ниже 20%, пока он составляет 22-23%.
Напомним, в Николаеве, городах областного значения, центрах ОТГ Николаевской области не будут проводиться массовые гуляния на новогодние праздники. Соответствующее распоряжение о запрете массовых мероприятий выдал заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров.
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Жителям Николаевской области не стоит рассчитывать на переход региона в «желтую» зону адаптивного карантина в ближайшие дни.
Об этом сегодня, 16 декабря, в ходе брифинга сказала заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров.
— Что касается «желтой зоны». Это слишком рано, потому что пока мы в «красной» зоне», — сказал Юрий Гринатуров.
Отметим, согласно информации Николаевской ОГА по состоянию на 16 декабря, в области превышены несколько эпидемиологических показателей, из-за чего она остается в «красной» зоне карантина:
Ранее начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай заявила, что Николаевская область и Николаев могут выйти из «красной зоны» адаптивного карантина до Нового года. Это случится, как только в областном центре в течение трех дней коэффициент выявления новых случаев COVID-19 будет ниже 20%, пока он составляет 22-23%.
Напомним, в Николаеве, городах областного значения, центрах ОТГ Николаевской области не будут проводиться массовые гуляния на новогодние праздники. Соответствующее распоряжение о запрете массовых мероприятий выдал заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров.