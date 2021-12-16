Жителям Николаевской области не стоит рассчитывать на переход региона в «желтую» зону адаптивного карантина в ближайшие дни.

Об этом сегодня, 16 декабря, в ходе брифинга сказала заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров.

— Что касается «желтой зоны». Это слишком рано, потому что пока мы в «красной» зоне», — сказал Юрий Гринатуров.

Отметим, согласно информации Николаевской ОГА по состоянию на 16 декабря, в области превышены несколько эпидемиологических показателей, из-за чего она остается в «красной» зоне карантина:

уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) — 398,12 (при допустимой норме — менее 75,0);

(при допустимой норме — менее 75,0); коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) — 23,03% (допускается не более 20%);

(допускается не более 20%); количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения — 807,22 (допускается не менее 300 на 100 тысяч населения).

Ранее начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай заявила, что Николаевская область и Николаев могут выйти из «красной зоны» адаптивного карантина до Нового года. Это случится, как только в областном центре в течение трех дней коэффициент выявления новых случаев COVID-19 будет ниже 20%, пока он составляет 22-23%.

Напомним, в Николаеве, городах областного значения, центрах ОТГ Николаевской области не будут проводиться массовые гуляния на новогодние праздники. Соответствующее распоряжение о запрете массовых мероприятий выдал заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров.