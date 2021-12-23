На Донбассе за прошедшие сутки, 22 декабря, не было зафиксировано ни одного выстрела.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что украинские воины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что трехсторонняя контактная группа 22 декабря договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Украинская сторона приветствует это решение ТКГ.

До этого, на внеочередном заседании трехсторонней контактной группы, 9 декабря Россия отвергла предложения Украины расширить состав Совместного центра контроля и координации (СЦКК), а также о возвращении к режиму прекращения огня с 10 декабря.