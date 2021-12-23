Фото: «Ґрати», подсудимый справа

Виталия Санжарова, который ведет блог на автомобильную тематику под названием «VitosDnepr», судят по уголовному делу за плевок в направлении лица патрульного, который проверял его машину. Сегодня его посадили под домашний арест.

Об этом пишут «Ґрати».

Сам инцидент произошел 6 декабря в Харькове. Полицейский патруль остановил машину Санжакова, один из правоохранитеоей заявил, что к машине прикреплен чужой номер. «VitosDnepr» начал отрицать, завязалась ссора, в ходе которой он плюнул в лицо полицейскому при исполнении. В ответ патрульный вставил, что Санжаков «жирная свинья», а «его мать таким родила».

— Еще раз про матушку что-то скажешь, я тебе в еб*ло так плюну, что ты оху**шь, — обиделся блогер.

На этом конфликт закончился и все разошлись, но уже 16 декабря спецназ задержал Санжакова в его родной области, повалил лицом в пол, обыскал машину и дом, и отпустил только после этого.

Автолюбителю вручили подозрение по статье об угрозе насилием в отношении полицейского. Наказание по части 1 статьи 345 УКУ предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Сам «VitosDnepr» заявил, что его сильно избили при задержании и облили водой в зимнюю погоду, после чего сделали унизительные фотографии в мокрых штанах.

Сегодня, 23 декабря, Киевский райсуд Харькова выбирал меру пресечения для обвиняемого. Прокуратура затребовала домашний арест, с чем судья согласился и огласил именно такой вердикт — ночной домашний арест.

Защитник Санжакова Юрий Кубай уточнил, что это месть полицейских, так как дело можно было максимум квалифицировать в качестве административного правонарушения, а правоохранители открыли уголовное дело.

— Я убежден, что плевать в полицейского нельзя ни в коем случае. Но я точно так же убежден, что такой плевок при неприведенных следствием обстоятельствах, даже совмещенных с нецензурной бранью, не может быть квалифицирован как угроза насилием в отношении сотрудника правоохранительного органа. Была не угроза сильнее плюнуть в полицейского, а предостережение, чтобы он прекратил вспоминать в конфликтном разговоре мать моего подзащитного, — заметил юрист.

Сидящий на скамье подсудимых автор канала «VitosDnepr» подчеркнул, что не испытывает сожаления за свой поступок и готов ответить в рамках закона.

— Что сделано, то сделано. Пусть каждый сам даст оценку. Я готов нести ответственность за свои действия — согласно закону, а не согласно тому, что сейчас происходит, — рассказал он журналистам.

Как сообщалось, жителю Вознесенска суд дал 2 года тюрьмы за нападение на полицейского.