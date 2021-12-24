Министерство цифровой трансформации запустило бета-тестирование Photo ID и опрос в «Дії».
Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Facebook.
— Сегодня запустили бета-тест Photo ID и опрос в «Дії». Вы можете стать бета-тестером одной или сразу двух функций, — написал Михаил Федоров.
Чтобы присоединиться к тестированию, необходимо перейти по ссылке и зарегистрироваться. Далее на указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо с подробными инструкциями.
— Опрос. Нам интересно, что вы думаете о наших сервисах. Уверен, что вам понравится этот инструмент е-демократии, — отметил министр.
— Photo ID — это ваша любимая «Дія.Підпис» — основа многих услуг, — уточнил Михаил Федоров.
Для участия в бета-тестировании Photo ID необходимо иметь биометрический документ в «Дії»- ID-карту или загранпаспорт.
— Сейчас мы отменяем гимнастику для шеи. Больше не нужно крутить головой во время фотоподтверждения, когда вы создаете подпись или подписываете документ, — отметил глава Минцифры.
Михаил Федоров отметил, что «Дія» уже стала инструментом здоровой коммуникации между человеком и государством.
— Заботимся о вашем удобстве, безопасности, а главное — беспокоимся о каждом, — подчеркнул Михаил Федоров.
Ранее сообщалось, что уже 1,5 миллиона вакцинированных украинцев получили по 1 000 гривен в рамках государственной программы «єПідтримка».
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Министерство цифровой трансформации запустило бета-тестирование Photo ID и опрос в «Дії».
Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Facebook.
— Сегодня запустили бета-тест Photo ID и опрос в «Дії». Вы можете стать бета-тестером одной или сразу двух функций, — написал Михаил Федоров.
Чтобы присоединиться к тестированию, необходимо перейти по ссылке и зарегистрироваться. Далее на указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо с подробными инструкциями.
— Опрос. Нам интересно, что вы думаете о наших сервисах. Уверен, что вам понравится этот инструмент е-демократии, — отметил министр.
— Photo ID — это ваша любимая «Дія.Підпис» — основа многих услуг, — уточнил Михаил Федоров.
Для участия в бета-тестировании Photo ID необходимо иметь биометрический документ в «Дії»- ID-карту или загранпаспорт.
— Сейчас мы отменяем гимнастику для шеи. Больше не нужно крутить головой во время фотоподтверждения, когда вы создаете подпись или подписываете документ, — отметил глава Минцифры.
Михаил Федоров отметил, что «Дія» уже стала инструментом здоровой коммуникации между человеком и государством.
— Заботимся о вашем удобстве, безопасности, а главное — беспокоимся о каждом, — подчеркнул Михаил Федоров.
Ранее сообщалось, что уже 1,5 миллиона вакцинированных украинцев получили по 1 000 гривен в рамках государственной программы «єПідтримка».
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак