Министерство цифровой трансформации запустило бета-тестирование Photo ID и опрос в «Дії».

Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Facebook.

— Сегодня запустили бета-тест Photo ID и опрос в «Дії». Вы можете стать бета-тестером одной или сразу двух функций, — написал Михаил Федоров.

Чтобы присоединиться к тестированию, необходимо перейти по ссылке и зарегистрироваться. Далее на указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо с подробными инструкциями.

— Опрос. Нам интересно, что вы думаете о наших сервисах. Уверен, что вам понравится этот инструмент е-демократии, — отметил министр. — Photo ID — это ваша любимая «Дія.Підпис» — основа многих услуг, — уточнил Михаил Федоров.

Для участия в бета-тестировании Photo ID необходимо иметь биометрический документ в «Дії»- ID-карту или загранпаспорт.

— Сейчас мы отменяем гимнастику для шеи. Больше не нужно крутить головой во время фотоподтверждения, когда вы создаете подпись или подписываете документ, — отметил глава Минцифры.

Михаил Федоров отметил, что «Дія» уже стала инструментом здоровой коммуникации между человеком и государством.

— Заботимся о вашем удобстве, безопасности, а главное — беспокоимся о каждом, — подчеркнул Михаил Федоров.

Ранее сообщалось, что уже 1,5 миллиона вакцинированных украинцев получили по 1 000 гривен в рамках государственной программы «єПідтримка».