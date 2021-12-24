Жильцам дома, пострадавшего от взрыва в Новой Одессе, выделят 4,4 миллиона гривен из резервного фонда николаевского областного бюджета.

Об этом написал у себя на странице в Facebook глава Николаевской ОГА Виталий Ким, отметив, что уже подписал соответствующее распоряжение.

4 миллиона 443 тысяч 320 гривен будут направлены на выплаты компенсации жильцам дома, квартиры которых были повреждены в результате чрезвычайной ситуации и признаны аварийными. Средства будут направлены в бюджет Новоодесской городской территориальной громады на осуществление неотложных мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации

— Как и говорил, никто людей один на один с бедой не оставит, — написал Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Николаевгаза» приступили к работе по восстановлению газоснабжения на вторую и третью секции дома в Новой Одессе, которые уцелели после аварии, произошедшей в конце ноября.

Напомним, 27 ноября в панельной многоэтажке в Новой Одессе произошел взрыв бытового газа.