Сегодня, 18 декабря, сотрудники «Николаевгаза» приступили к работе по восстановлению газоснабжения на вторую и третью секции дома в Новой Одессе, которые уцелели после аварии, произошедшей в конце ноября.
Об этом сообщили в пресс-службе АО «Николаевгаз».
Специалисты «Николаевгаза» собственными силами и средствами проводят переврезку газопровода-ввода в действующий распределительный газопровод, чтобы как можно скорее возобновить газоснабжение жильцам дома.
— Компания планирует завершить работы уже на следующей неделе, чтобы каждая семья могла встретить Новогодние и Рождественские праздники в тепле, уюте и хорошем настроении, — сказано в сообщении.
Напомним, 27 ноября в панельной многоэтажке в Новой Одессе произошел взрыв бытового газа.
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Сегодня, 18 декабря, сотрудники «Николаевгаза» приступили к работе по восстановлению газоснабжения на вторую и третью секции дома в Новой Одессе, которые уцелели после аварии, произошедшей в конце ноября.
Об этом сообщили в пресс-службе АО «Николаевгаз».
Специалисты «Николаевгаза» собственными силами и средствами проводят переврезку газопровода-ввода в действующий распределительный газопровод, чтобы как можно скорее возобновить газоснабжение жильцам дома.
— Компания планирует завершить работы уже на следующей неделе, чтобы каждая семья могла встретить Новогодние и Рождественские праздники в тепле, уюте и хорошем настроении, — сказано в сообщении.
Напомним, 27 ноября в панельной многоэтажке в Новой Одессе произошел взрыв бытового газа.