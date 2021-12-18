Сегодня, 18 декабря, сотрудники «Николаевгаза» приступили к работе по восстановлению газоснабжения на вторую и третью секции дома в Новой Одессе, которые уцелели после аварии, произошедшей в конце ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Николаевгаз».

Специалисты «Николаевгаза» собственными силами и средствами проводят переврезку газопровода-ввода в действующий распределительный газопровод, чтобы как можно скорее возобновить газоснабжение жильцам дома.

— Компания планирует завершить работы уже на следующей неделе, чтобы каждая семья могла встретить Новогодние и Рождественские праздники в тепле, уюте и хорошем настроении, — сказано в сообщении.

Напомним, 27 ноября в панельной многоэтажке в Новой Одессе произошел взрыв бытового газа.