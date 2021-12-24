В январе-феврале следующего года в Николаеве будут функционировать 40 троллейбусов в рамках программы обновления коммунального транспорта города.

Об этом сказал директор КП «Николаевэлектротранс» Юрий Сметана во время брифинга сегодня, 24 декабря, сообщает корреспондент НикВести.

Он упомянул, что в сентябре поставщик обещал предприятию выполнить условия контракта раньше, однако с этим возникли трудности.

— Все равно мы опережаем контракт на 7 единиц. В соответствии с контрактом мы должны получить 40 единиц до мая, сейчас у нас 27, поэтому, я думаю, где-то на январь-февраль будут все 40. Второй лот — это троллейбусы с автономным ходом, идет согласование с банком тех предложений, которые предоставлены для определения победителя, — объяснил Юрий Сметана.

Напомним, в конце ноября новые единицы транспорта, поступившие в город, прошли необходимую процедуру страхования. Троллейбусы оформили в символике «Николаев — город на волне».

Ранее, 12 ноября, в Николаев доставили ещё один новый троллейбус, полученный в рамках программы обновления коммунального транспорта города.

В Николаеве идёт процесс перехода города на использование исключительно коммунального транспорта. В частности, в мае 2019 года в Николаеве презентовали 23 единицы новых зеленых автобусов, которые городской совет закупил в лизинг. Стоимость автобусов составляет 73 миллиона гривен, стоимость услуг лизинга порядка 20 миллионов.

В сентябре 2021 года на улице Соборной презентовали партию новых троллейбусов с возможностью автономного хода на расстояние до одного километра и модернизированный трамвай. Стилизованный брендом «Миколаїв — місто на хвилі» транспорт был закуплен за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития. В то же время, директор коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» Юрий Сметана рассказал, что до конца года в Николаева должны поставить еще 30 таких троллейбусов.