В субботу, 25 декабря, в Николаеве больше сотни верующих собрались в костеле Святого Иосифа на рождественскую службу.

Об этом пишет «Суспільне».

У входа в костёл разместили вертеп. Священники исполнили традиционный обрядовый элемент: подошли к вертепу, чтобы преклонить колени и освятить колыбель, в которой находился младенец — символ рождения Христа.

По словам настоятеля римско-католической церкви прихода святого Иосифа отца Александра, вертеп имеет глубокий символический смысл.

— Мы находимся у того места, которое символизирует место рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Это символическое место, но оно говорит нам, что любовь пришла в мир, — отметил отец Александр.

Верующие приобщились к пению и исполнению колядок. Богослужение собрало представителей разных конфессий.

— Я православный, но хожу повсюду, и к римо-католикам, и к греко-католикам. Ведь Святой дух есть повсюду. Рождество для меня — это жизнь, — рассказал верующий Игорь Диденко.

Некоторые горожане пришли в костел впервые. Среди них Виктория Кушнарева, девушка рассказала, что захотела увидеть, как в Николаеве приобщаются к празднованию.

— Конфессии, по моему мнению, это то, что придумали люди в разных странах. Главное, чтобы люди верили в Бога, делали добро, — отметила она.

Издание отмечает, что служба проводилась с соблюдением карантинных мер и ограничений.