В субботу, 25 декабря, в Николаеве больше сотни верующих собрались в костеле Святого Иосифа на рождественскую службу.
Об этом пишет «Суспільне».
У входа в костёл разместили вертеп. Священники исполнили традиционный обрядовый элемент: подошли к вертепу, чтобы преклонить колени и освятить колыбель, в которой находился младенец — символ рождения Христа.
По словам настоятеля римско-католической церкви прихода святого Иосифа отца Александра, вертеп имеет глубокий символический смысл.
— Мы находимся у того места, которое символизирует место рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Это символическое место, но оно говорит нам, что любовь пришла в мир, — отметил отец Александр.
Верующие приобщились к пению и исполнению колядок. Богослужение собрало представителей разных конфессий.
— Я православный, но хожу повсюду, и к римо-католикам, и к греко-католикам. Ведь Святой дух есть повсюду. Рождество для меня — это жизнь, — рассказал верующий Игорь Диденко.
Некоторые горожане пришли в костел впервые. Среди них Виктория Кушнарева, девушка рассказала, что захотела увидеть, как в Николаеве приобщаются к празднованию.
— Конфессии, по моему мнению, это то, что придумали люди в разных странах. Главное, чтобы люди верили в Бога, делали добро, — отметила она.
Издание отмечает, что служба проводилась с соблюдением карантинных мер и ограничений.
Напомним, президент Владимир Зеленский 25 декабря поздравил украинцев с Рождеством. Также Николаевский городской голова Александр Сенкевич записал видеообращение к николаевцам по случаю новогодних праздников.
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В субботу, 25 декабря, в Николаеве больше сотни верующих собрались в костеле Святого Иосифа на рождественскую службу.
Об этом пишет «Суспільне».
У входа в костёл разместили вертеп. Священники исполнили традиционный обрядовый элемент: подошли к вертепу, чтобы преклонить колени и освятить колыбель, в которой находился младенец — символ рождения Христа.
По словам настоятеля римско-католической церкви прихода святого Иосифа отца Александра, вертеп имеет глубокий символический смысл.
— Мы находимся у того места, которое символизирует место рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Это символическое место, но оно говорит нам, что любовь пришла в мир, — отметил отец Александр.
Верующие приобщились к пению и исполнению колядок. Богослужение собрало представителей разных конфессий.
— Я православный, но хожу повсюду, и к римо-католикам, и к греко-католикам. Ведь Святой дух есть повсюду. Рождество для меня — это жизнь, — рассказал верующий Игорь Диденко.
Некоторые горожане пришли в костел впервые. Среди них Виктория Кушнарева, девушка рассказала, что захотела увидеть, как в Николаеве приобщаются к празднованию.
— Конфессии, по моему мнению, это то, что придумали люди в разных странах. Главное, чтобы люди верили в Бога, делали добро, — отметила она.
Издание отмечает, что служба проводилась с соблюдением карантинных мер и ограничений.
Напомним, президент Владимир Зеленский 25 декабря поздравил украинцев с Рождеством. Также Николаевский городской голова Александр Сенкевич записал видеообращение к николаевцам по случаю новогодних праздников.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак