Президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря поздравил украинцев с Рождеством.

Видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

— В эти дни миллионы людей в Украине и на планете Земля отмечают Рождество Христово! Символ лучших человеческих добродетелей — любви, доброты и милосердия. Пусть они объединяют каждую нашу семью и нашу одну большую семью — Украину! В эти дни мы забываем обо всем плохом, прощаем друг другу обиды, верим в завтра, которое наполнено согласием, гармонией и миром. Давайте будем искренни в наших стремлениях не только раз в году, и тогда это обязательно наступит, — сказал он.

Отметим, что президент не упомянул о том, что 25 декабря рождество празднуют христиане западного обряда.

— Желаю всем крепкого здоровья, большого достатка и счастливого Рождества! Христос родился! Славим его! — сказал он.