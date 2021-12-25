Президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря поздравил украинцев с Рождеством.
Видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.
— В эти дни миллионы людей в Украине и на планете Земля отмечают Рождество Христово! Символ лучших человеческих добродетелей — любви, доброты и милосердия. Пусть они объединяют каждую нашу семью и нашу одну большую семью — Украину! В эти дни мы забываем обо всем плохом, прощаем друг другу обиды, верим в завтра, которое наполнено согласием, гармонией и миром. Давайте будем искренни в наших стремлениях не только раз в году, и тогда это обязательно наступит, — сказал он.
Отметим, что президент не упомянул о том, что 25 декабря рождество празднуют христиане западного обряда.
— Желаю всем крепкого здоровья, большого достатка и счастливого Рождества! Христос родился! Славим его! — сказал он.
Напомним, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров выдал распоряжение о запрете массовых мероприятий на Николаевщине. Сообщалось, что в Николаеве, городах областного значения, центрах ОТГ Николаевской области не будут проводиться гуляния на новогодние праздники. Пока неизвестно, изменится ли это в связи с выходом из «красной» карантинной зоны.
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Президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря поздравил украинцев с Рождеством.
Видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.
— В эти дни миллионы людей в Украине и на планете Земля отмечают Рождество Христово! Символ лучших человеческих добродетелей — любви, доброты и милосердия. Пусть они объединяют каждую нашу семью и нашу одну большую семью — Украину! В эти дни мы забываем обо всем плохом, прощаем друг другу обиды, верим в завтра, которое наполнено согласием, гармонией и миром. Давайте будем искренни в наших стремлениях не только раз в году, и тогда это обязательно наступит, — сказал он.
Отметим, что президент не упомянул о том, что 25 декабря рождество празднуют христиане западного обряда.
— Желаю всем крепкого здоровья, большого достатка и счастливого Рождества! Христос родился! Славим его! — сказал он.
Напомним, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров выдал распоряжение о запрете массовых мероприятий на Николаевщине. Сообщалось, что в Николаеве, городах областного значения, центрах ОТГ Николаевской области не будут проводиться гуляния на новогодние праздники. Пока неизвестно, изменится ли это в связи с выходом из «красной» карантинной зоны.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак