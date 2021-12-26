За минувшие сутки, 25 декабря, в Украине вакцинировались от коронавируса 28258 человек.

Об этом сообщает Минздрав.

Отмечается, что первую дозу получили 9190 человек, вторую дозу — 18716 человек, дополнительную дозу получили 104 человека, ревакцинальную дозу — 248 человек.

В Украине с начала вакцинальной кампании в стране привит 14 583 761 человек, из них получили первую дозу — 14 583 759 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 13 393 62.

Получили дополнительную дозу вакцины 2 022 человека, а ревакцинальную (бустерную) дозу — 615.

Всего в стране проведено 27 980 023 прививок.

Напомним, в Украине сутками ранее, 24 декабря, зафиксировали 5 276 новых заражений коронавирусом, из них заболели 378 детей и 90 медработников.