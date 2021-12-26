За минувшие сутки, 25 декабря, в Украине вакцинировались от коронавируса 28258 человек.
Об этом сообщает Минздрав.
Отмечается, что первую дозу получили 9190 человек, вторую дозу — 18716 человек, дополнительную дозу получили 104 человека, ревакцинальную дозу — 248 человек.
В Украине с начала вакцинальной кампании в стране привит 14 583 761 человек, из них получили первую дозу — 14 583 759 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 13 393 62.
Получили дополнительную дозу вакцины 2 022 человека, а ревакцинальную (бустерную) дозу — 615.
Всего в стране проведено 27 980 023 прививок.
Напомним, в Украине сутками ранее, 24 декабря, зафиксировали 5 276 новых заражений коронавирусом, из них заболели 378 детей и 90 медработников.
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За минувшие сутки, 25 декабря, в Украине вакцинировались от коронавируса 28258 человек.
Об этом сообщает Минздрав.
Отмечается, что первую дозу получили 9190 человек, вторую дозу — 18716 человек, дополнительную дозу получили 104 человека, ревакцинальную дозу — 248 человек.
В Украине с начала вакцинальной кампании в стране привит 14 583 761 человек, из них получили первую дозу — 14 583 759 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 13 393 62.
Получили дополнительную дозу вакцины 2 022 человека, а ревакцинальную (бустерную) дозу — 615.
Всего в стране проведено 27 980 023 прививок.
Напомним, в Украине сутками ранее, 24 декабря, зафиксировали 5 276 новых заражений коронавирусом, из них заболели 378 детей и 90 медработников.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак