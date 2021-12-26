Жительница Николаева, журналистка, Юлия Лукьяненко пожаловалась на плохо расчищенные дорожки в детском городке «Сказке», из-за чего посетителям там сложно передвигаться.

На своей странице в Faсebook она опубликовала фото, на которых видно узкие «колеи» дорожек, которые обустроили для посетителей.

Юлия Лукьяненко также отметила, что у входа в «Сказку» со стороны улицы Декабристов никто не расчистил дорогу, ведущую в городок.

— Одноместные дорожки в «Сказке»: один родитель везёт коляску по расчищенной, а второй уже катится сам по льду. Не говорю уже, что ко входу никто не посыпал и не расчищал, — посетовала Юлия Лукьяненко.

Отметим, 24 декабря Администрация Центрального района, на территории которой находится детский городок, опубликовала напоминание для тех, кто содержит остановочные комплексы, а также для владельцев объектов торговли и бытового обслуживания о том, что они обязаны расчищать от снега и обрабатывать смесью прилегающую территорию.

Кроме того, согласно правилам, необходимо убирать растаявший снег и песок, который остался после обработки дорожек.

Напомним, что 1 марта Николаевский городской совет объявил победителя конкурса на отбор субъектов хозяйствования для осуществления предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка». Им стал Александр Скрыпин, который, согласно данным Минюста, является совладельцем ООО «Аттракцион-Инвест». Именно это предприятие уже несколько лет подряд занимается организацией новогодней ярмарки на Соборной площади, а также устанавливает там аттракционы и каток.

После этого заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков назвал конкурс на занятие предпринимательской деятельностью на территории детского городка эффективным управлением коммунальным имуществом.