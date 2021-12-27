В Австрии успешно совершил первый полет одномоторный учебный самолет компании CEA Design GmbH, двигатель которого изготовило украинское предприятие «Ивченко-Прогресс».

Об этом сообщает авиационный портал Austrian Wings.

— Разработанный в Австрии одномоторный учебный самолет от недавно основанного производителя CEAD совершил свой первый полет на аэродроме Бад-Феслау, — говорится в сообщении.

Во время полета, который состоялся 11 декабря и длился около 20 минут, были протестированы все системы и летные характеристики. По данным портала, оба члена экипажа остались очень довольны первыми результатами.

Отмечается, что P01 — это турбовинтовой учебный самолет, изготовленный преимущественно из углеродного волокна. Турбину с цифровым управлением произвело украинское предприятие «Ивченко-Прогресс».

— В дополнение к новой турбине 750PS с цифровым управлением (производитель: «Ивченко-Прогресс») самолет имеет самую современную стеклянную авионику кабины (сенсорный экран) и множество других инновационных деталей конструкции, — говорится в материале.

CEA Design GmbH — австрийская компания, специализирующаяся на разработке и переоборудовании самолетов по заказу клиентов.

Напомним, украинский флаг доставят на Луну в рамках миссии украинско-британской компании Spacebit.