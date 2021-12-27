В Одессе злоумышленник проник в чужой дом и сломал канализационные трубы.
Об этом сообщает пресс-служба Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии.
Во время несения службы по охране общественного порядка нацгвардейцы получили соответствующее уведомление от дежурного по городу. Когда военнослужащие прибыли на место происшествия, к ним обратилась гражданка.
Женщина рассказала, что пока была на работе, в ее дом, срезав дверь, проник неизвестный мужчина. Злоумышленник устроил беспорядок и сломал канализационные трубы, объясняя свои действия тем, что хотел помочь в ремонтных работах.
Мужчину доставили в отделение полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьи 162 «Нарушение неприкосновенности жилища».
Напомним, в Николаевской области злоумышленник ворвался в дом пенсионера, который не передвигается, избил и отобрал более 3 тысяч гривен ради выпивки с товарищем.
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В Одессе злоумышленник проник в чужой дом и сломал канализационные трубы.
Об этом сообщает пресс-служба Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии.
Во время несения службы по охране общественного порядка нацгвардейцы получили соответствующее уведомление от дежурного по городу. Когда военнослужащие прибыли на место происшествия, к ним обратилась гражданка.
Женщина рассказала, что пока была на работе, в ее дом, срезав дверь, проник неизвестный мужчина. Злоумышленник устроил беспорядок и сломал канализационные трубы, объясняя свои действия тем, что хотел помочь в ремонтных работах.
Мужчину доставили в отделение полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьи 162 «Нарушение неприкосновенности жилища».
Напомним, в Николаевской области злоумышленник ворвался в дом пенсионера, который не передвигается, избил и отобрал более 3 тысяч гривен ради выпивки с товарищем.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак