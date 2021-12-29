Котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», которые в связи с отсутствием электроснабжения приостановили работу, начали подавать тепло горожанам.
Об этом сообщили в пре-службе предприятия.
Так, работу возобновили котельные по улице:
Не возобновлено электроснабжение на котельной: улице Молдавская, 7 (школа №21, детский сад №72).
—Специалисты предприятия продолжают работу 24/7, чтобы как можно быстрее обеспечить теплоснабжение на объектах, — говорится в сообщении.
Напомним, что в Николаеве из-за непогоды произошло отключение света, не работали 7 котельных.
Ранее сообщалось, что из-за обледенения контактной сети троллейбусы не будут ездить в микрорайон Соляные. Традиционные маршруты этого микрорайона — №6,7,9 временно изменили.
|
Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», которые в связи с отсутствием электроснабжения приостановили работу, начали подавать тепло горожанам.
Об этом сообщили в пре-службе предприятия.
Так, работу возобновили котельные по улице:
Не возобновлено электроснабжение на котельной: улице Молдавская, 7 (школа №21, детский сад №72).
—Специалисты предприятия продолжают работу 24/7, чтобы как можно быстрее обеспечить теплоснабжение на объектах, — говорится в сообщении.
Напомним, что в Николаеве из-за непогоды произошло отключение света, не работали 7 котельных.
Ранее сообщалось, что из-за обледенения контактной сети троллейбусы не будут ездить в микрорайон Соляные. Традиционные маршруты этого микрорайона — №6,7,9 временно изменили.