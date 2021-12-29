Котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», которые в связи с отсутствием электроснабжения приостановили работу, начали подавать тепло горожанам.

Об этом сообщили в пре-службе предприятия.

Так, работу возобновили котельные по улице:

Черноморская, 1 (школа #60);

улице Матросова, 2 (школа #61);

улице Гастелло, 14 (детский сад №92 и жилые дома: улица Ходченко, 58 и 58А, улица Ламбертовская, 51А).

улице Александра Янаты, 70 (школа #27).

Не возобновлено электроснабжение на котельной: улице Молдавская, 7 (школа №21, детский сад №72).

—Специалисты предприятия продолжают работу 24/7, чтобы как можно быстрее обеспечить теплоснабжение на объектах, — говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве из-за непогоды произошло отключение света, не работали 7 котельных.

Ранее сообщалось, что из-за обледенения контактной сети троллейбусы не будут ездить в микрорайон Соляные. Традиционные маршруты этого микрорайона — №6,7,9 временно изменили.