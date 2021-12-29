Центральный районный суд оправдал экс-депутата Николаевского областного совета Игоря Ивануну, обвиняемого в небрежном хранении оружия, что привело к смерти его жены Кристины.

Как сообщает пресс-служба суда, в ходе разбирательства обвиняемый отказывался от дачи объяснений и только в последнем слове сообщил, что не нарушал порядок и условия хранения оружия.

Прокурор просил суд признать обвиняемого виновным и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

В то же время адвокат Игоря Ивануны просил оправдать экс-депутата, указывая на недопустимость ряда доказательств и нарушение права его клиента на защиту в ходе досудебного следствия.

Суд установил, что в материалах дела нет доказательств, которые бы подтверждали факт хранения оружия в автомобиле, ненадлежащее хранение оружия, а также остается неизвестным, каким образом жена Игоря Ивануны получила доступ к пистолету.

— По результатам рассмотрения дела, исследовав представленные сторонами доказательства в их совокупности, суд принял признать Игоря И. невиновным и оправдать, в связи с недоказанностью совершения им уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 264 УК Украины, – сказано в сообщении.

Напомним, 29 июня 2020 года в Николаеве в своем доме была найдена мертвой 33-летняя супруга Игоря Ивануны Кристина. О смерти в полицию сообщил сам депутат, заявив, что та выстрелила себе в голову из травматического оружия. По факту смерти потерпевшего было начато уголовное расследование по части 1 статьи 115 УКУ. Результаты ряда экспертиз показали, что это было самоубийство.

В ходе расследования обстоятельств трагедии полицейские выяснили, что муж погибшей грубо нарушил предусмотренные нормативными актами правила и условия хранения оружия и боеприпасов. По инструкции они должны храниться в металлических шкафах или сейфах. При этом, оружие должно храниться в разряженном состоянии.