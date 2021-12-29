В течение суток 29-30 декабря на территории Николаевской области сохранится сильный гололед. Объявлен II уровень опасности — «оранжевый».

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что сильный гололед наблюдается на дорогах большинства областей Украины.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области сняты ограничения движения грузовиков по автодорогам Н-14 (Александровка – Кропивницкий – Николаев) и Н-24 (Благовещенское – Николаев).

Из-за обледенения контактной сети троллейбусы не будут ездить в микрорайон Соляные в Николаеве. Традиционные маршруты этого микрорайона — №6,7,9 временно изменили.