В Николаевской области сняты ограничения движения грузовиков по автодорогам Н-14 (Александровка – Кропивницкий – Николаев) и Н-24 (Благовещенское – Николаев).
Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог.
По результатам проведенной работы по обеспечению проезда были снятиы временные ограничения движения тяжеловесных транспортных средств:
Кроме того, по состоянию на 00:50 29 декабря сняты все временные ограничения движения на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения по всем направлениям в пределах Николаевской области.
Также в ведомстве отметили, что на дорогах продолжает работать снегоочистительная техника, поэтому водителей просят быть внимательными за рулем и уступать дорогу спецтехнике.
Учитывая вероятность ухудшения погодных условий, Служба автомобильных дорог предупреждает о возможности восстановления временного ограничения движения для проезда всех категорий транспортных средств.
Ранее сообщалось, что нз-за обледенения контактной сети троллейбусы не будут ездить в микрорайон Соляные. Традиционные маршруты этого микрорайона — №6,7,9 временно изменили.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Николаевской области сняты ограничения движения грузовиков по автодорогам Н-14 (Александровка – Кропивницкий – Николаев) и Н-24 (Благовещенское – Николаев).
Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог.
По результатам проведенной работы по обеспечению проезда были снятиы временные ограничения движения тяжеловесных транспортных средств:
Кроме того, по состоянию на 00:50 29 декабря сняты все временные ограничения движения на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения по всем направлениям в пределах Николаевской области.
Также в ведомстве отметили, что на дорогах продолжает работать снегоочистительная техника, поэтому водителей просят быть внимательными за рулем и уступать дорогу спецтехнике.
Учитывая вероятность ухудшения погодных условий, Служба автомобильных дорог предупреждает о возможности восстановления временного ограничения движения для проезда всех категорий транспортных средств.
Ранее сообщалось, что нз-за обледенения контактной сети троллейбусы не будут ездить в микрорайон Соляные. Традиционные маршруты этого микрорайона — №6,7,9 временно изменили.