В Николаевской области сняты ограничения движения грузовиков по автодорогам Н-14 (Александровка – Кропивницкий – Николаев) и Н-24 (Благовещенское – Николаев).

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог.

По результатам проведенной работы по обеспечению проезда были снятиы временные ограничения движения тяжеловесных транспортных средств:

с 00:00 часов 29 декабря на а/д Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев, км 153+527 – км 235+600, в пределах Николаевской области;

с 00:50 часов 29 декабря на автодороге Н-24 Благовещенское – Николаев (через Вознесенск), км 138+000 – км 186+000, от города Вознесенск до города Новая Одесса.

Кроме того, по состоянию на 00:50 29 декабря сняты все временные ограничения движения на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения по всем направлениям в пределах Николаевской области.

Также в ведомстве отметили, что на дорогах продолжает работать снегоочистительная техника, поэтому водителей просят быть внимательными за рулем и уступать дорогу спецтехнике.

Учитывая вероятность ухудшения погодных условий, Служба автомобильных дорог предупреждает о возможности восстановления временного ограничения движения для проезда всех категорий транспортных средств.

Ранее сообщалось, что нз-за обледенения контактной сети троллейбусы не будут ездить в микрорайон Соляные. Традиционные маршруты этого микрорайона — №6,7,9 временно изменили.