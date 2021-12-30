Противник вакцинации Остап Стахив вышел из психбольницы. Там он проходил судебно-медицинскую экспертизу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Остап Стахив известен как один из лидеров движения противников вакцинации от коронавируса.

30 ноября Галицкий райсуд Львова направил его на прохождение судебно-психиатрической экспертизы. Также его взяли под стражу на 60 дней. Остапа Стахива подозревают в попытке свергнуть конституционный строй под руководством российских кураторов.

После сторонники Остапа Стахива нашли 998,8 тысячи гривен и заплатили за него залог.