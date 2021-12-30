Уволенный исполняющий обязанности директора регионального ландшафтного парка «Тилигульский» Олег Деркач считает необоснованным и политически мотивированным решение о назначении Александра Дьяченко новым руководителем парка.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Напомним, что региональный ландшафтный парк «Тилигульский» с 25 декабря без соответствующего конкурса возглавил депутат Николаевского районного совета от «Слуги народа» Александр Дьяченко

Олег Деркач рассказал, что нового руководителя Александра Дьяченко ему изначально «навязали». Он работал в парке с конца августа нынешнего года на должности участкового инспектора по охране природно-заповедного фонда. За время работы не зарекомендовал себя, как старательный сотрудник: пропускал работу и не составил ни одного акта о нарушении природоохранного законодательства.

— Его навязали, это первое. Это мое оценочное суждение, но так и было. Во-вторых, он с конца августа занимал должность участкового инспектора по охране природно-заповедного фонда. Ничем себя не зарекомендовал. Ни одного акта о нарушении природоохранного законодательства, ни одного протокола, кроме пиара и громких заявлений, ничего не было. У нас есть докладные, что он не выходил на работу и пропускал работу, хотя является депутатом районного совета. Я считаю решение главы администрации необоснованным, оно политически мотивировано. Почему? Потому что я победитель конкурса, в 2019 году, я выиграл конкурс на замещение вакантной должности. В очередной раз рекомендации комиссии проигнорировали. Я работаю в региональном парке с момента его создания. Я один из инициаторов и тех людей, которые развивали нашу заповедную сеть, был причастен к созданию всех заповедных объектов нашей области, — считает Олег Деркач.

Кроме того, экс-руководитель парка отметил, что за время работы к нему не было никаких претензий со стороны руководства области.

— Кроме визуального шума в прессе, в комментариях, за время своей работы я не получил ни одного взыскания. Получал надбавки, получал премии, как и все. Ко мне претензий никто не предъявлял. Единственное, на рабочих совещаниях мы обсуждали проблемы, они есть у каждого парка. Самые большие проблемы заповедных объектов — их границы не установлены на местности не потому, что не разработаны соответствующие земельные документы, что нет проектов, а потому что ведется какая-то игра. С одной стороны, областной совет принимает решение о создании таких объектов, а с другой стороны местные органы власти, местные районные или сельские советы, а сейчас уже громады, они просто игнорируют решение областного совета, не согласовывают и у нас в этом плане зависло громадное количество проектов, — рассказал он.

По словам Олега Деркача, в парке есть три начальника отделов и по должностным инструкциям, если директор уходит, то на одного из них должны были возложить обязанности.

— Эти вещи тоже были проигнорированы. Вдруг ни с того ни с сего, к удивлению всех, представитель самого низшего звена — участковый инспектора по охране природно-заповедного фонда, на него возлагают эти функции. Человек не имеет профильного образования, имеет несколько месяцев работы. Когда я участвовал в конкурсе, то требования были гораздо жестче, — подчеркнул бывший руководитель парка.

Олег Деркач считает, что конкурс за замещение должности директора парка необходимо проводить. В то же время он не верит, что конкурс объявят в ближайшее время.

—Я думаю, что его (конкурса, — прим.) не будет из-за того, что кадры, которые предлагаются на эту кандидатуру, они не имеют ни стажа работы, ни соответствующего образования. Назначенный директор только в октябре поступил на «экологию» в университет кораблестроения(Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, — прим.), — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Коблевском сельском совете хотят утвердить проект изменения границ территории регионального ландшафтного парка «Тилигульский», исключив из состава земельные участки для развития громады и зоны отдыха.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности директора регионального ландшафтного парка «Тилигульский» Олег Деркач заявил, что Коблевский сельсовет не согласовывает границы парка, поскольку имеет свои планы на данную территорию.