В Украине 30 декабря сделали 101 705 прививок против коронавируса. Первую дозу получили 27 065 человек, а вторую — 72 834.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Вакцинацию проводила 851 мобильная бригада, 3 346 пунктов прививки и 453 центра вакцинации.

Использовали четыре препарата: Pfizer (Comirnaty) — 60 646 прививок, Sinovac (CoronaVac) — 22 163, Moderna — 15 662 и AstraZeneca — 3 234.

Среди прочего, 578 человек получили дополнительную дозу, а 1 228 — ревакцинальную. В целом дополнительную дозу уже получили 3 880 человек, а бустерную — 4 900.

Ревакцинальную (бустерную) дозу вводят, чтобы усилить иммунный ответ/эффективность вакцины, которая со временем снижается. А дополнительную — для лучшей защиты людей, у которых из-за состояния здоровья более низкая эффективность вакцин по сравнению с другими.

Всего в Украине сделали 28,4 миллиона прививок против COVID-19. По крайней мере, первую дозу получили 14 698 232 человека, а обе дозы вакцины — 13 698 387. В Минздраве указывают, что первую прививку сделали 47,3% взрослого населения, а оба — 44,1%. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала до конца года вакцинировать на Западе не менее 40% взрослого населения.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7029 человек, зафиксировано 209 летальных случаев, 8609 пациентов выздоровели.