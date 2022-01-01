Главная новогодняя елка Украины, расположенная на Софийской площади в Киеве, признана одной из самых красивых елок в Европе по версии Europe Best Destinations.

Киевская елка опубликована в рейтинге на 13 месте среди 28.

— Столица Украины — идеальное место для путешественников, которые ищут аутентичности, снега, традиций. Рождественских ярмарок в Киеве не одна, а несколько. На Софийской площади можно полюбоваться одной из красивейших елок Европы. Это настоящее дерево украшено десятками километров гирлянд, — отмечают составители рейтинга.

Лучшей в Европе признали елку в Айнсилеме (Мальта). Чтобы ее украсить, использовали 4500 переработанных бутылок.

Далее следуют елки в Страсбурге (Франция), Лиссабоне (Португалия), Будапеште (Венгрия) и Вильнюсе (Литва).

Ранее сообщалось, что в Николаеве на Соборной площади правоохранители спели рождественскую песню.