Главная новогодняя елка Украины, расположенная на Софийской площади в Киеве, признана одной из самых красивых елок в Европе по версии Europe Best Destinations.
Киевская елка опубликована в рейтинге на 13 месте среди 28.
— Столица Украины — идеальное место для путешественников, которые ищут аутентичности, снега, традиций. Рождественских ярмарок в Киеве не одна, а несколько. На Софийской площади можно полюбоваться одной из красивейших елок Европы. Это настоящее дерево украшено десятками километров гирлянд, — отмечают составители рейтинга.
Лучшей в Европе признали елку в Айнсилеме (Мальта). Чтобы ее украсить, использовали 4500 переработанных бутылок.
Далее следуют елки в Страсбурге (Франция), Лиссабоне (Португалия), Будапеште (Венгрия) и Вильнюсе (Литва).
Ранее сообщалось, что в Николаеве на Соборной площади правоохранители спели рождественскую песню.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Главная новогодняя елка Украины, расположенная на Софийской площади в Киеве, признана одной из самых красивых елок в Европе по версии Europe Best Destinations.
Киевская елка опубликована в рейтинге на 13 месте среди 28.
— Столица Украины — идеальное место для путешественников, которые ищут аутентичности, снега, традиций. Рождественских ярмарок в Киеве не одна, а несколько. На Софийской площади можно полюбоваться одной из красивейших елок Европы. Это настоящее дерево украшено десятками километров гирлянд, — отмечают составители рейтинга.
Лучшей в Европе признали елку в Айнсилеме (Мальта). Чтобы ее украсить, использовали 4500 переработанных бутылок.
Далее следуют елки в Страсбурге (Франция), Лиссабоне (Португалия), Будапеште (Венгрия) и Вильнюсе (Литва).
Ранее сообщалось, что в Николаеве на Соборной площади правоохранители спели рождественскую песню.