В Украине в субботу, 1 января, ожидается дождь, температура ночью 0-5 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

— В восточных и северо-восточных областях снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица; температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. На остальной территории дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла. В Карпатах снег и дождь; температура в течение суток около 0°. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с, – говорится в сообщении.

В Киеве и области 1 января ночью пройдет умеренный, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Киевской области днем вероятны порывы ветра 15-20 м/с. В столице температура ночью 1-3 тепла, днем около 5° тепла, в области ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

Синоптики осадков не прогнозируют 2 января в западных областях, 3 января мокрый снег и дождь, гололед, температура ночью 2 января 1-6° мороза, 3 января около 0°, днем 0-5° тепла. На остальной территории страны 2 января без существенных осадков, 3 января снег, мокрый снег, днем местами налипание мокрого снега; температура ночью 3-8° мороза (2 января на востоке и юге около 0°), днем от 3° мороза до 2° тепла, на Левобережье 3 января ночью 9-14° мороза, днем 2-7° мороза.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, 3 января ночью в западных областях, днем по Украине местами порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

В Киевской области 2 января существенные осадки не ожидаются, 3 января пройдет снег, мокрый снег, днем местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, 3 января днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Согласно прогнозу на 4-5 января, в западных и южных областях осадки преимущественно в виде дождя (днем 5 января, кроме Карпатского региона, без существенных осадков), температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла, днем 5 января на западе 0-5° тепла; в восточных областях небольшой снег, переходящий в дождь, температура ночью и днем около 0°; на остальной территории небольшой дождь и мокрый снег (днем 5 января без существенных осадков), температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киевской области 4-5 января пройдет небольшой дождь и мокрый снег, лишь днем 5 января без существенных осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла.

Согласно ориентировочному прогнозу, в Украине ночью 6 января на большей части территории, днем 7 января и в течение 8 января в северной части небольшой снег, в остальное время без существенных осадков.

Температура ночью 0-6° мороза, днем около 0°, на юге страны ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

Напомним, в декабре в Черниговской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4 балла.