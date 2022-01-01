Во Франции запретили использовать пластиковую упаковку почти для всех видов овощей и фруктов. Только для мягких овощей или фруктов можно использовать еще пакет.

Об этом сообщает The Guardian.

В первый день Нового года во Франции вступит в силу закон, запретивший супермаркетам и другим магазинам продавать огурцы, перец, кабачки, баклажаны и другие овощи и фрукты в пластиковой упаковке. Речь идет о примерно 30 наименованиях фруктов и овощей, которые отдельно упаковываются в пластик.

При этом отмечается, что пакеты с весом товара свыше 1,5 килограмма не будут облагаться налогом. Это касается и нарезанных или переработанных овощей и фруктов.

А продавцам мягких сортов овощей и фруктов (помидоры черри, малина и черника) дадут больше времени, чтобы найти альтернативу пластиковой упаковке. Однако к 2026 году пластиковая упаковка будет постепенно запрещена для всех цельных фруктов и овощей.

Президент страны Эммануэль Макрон назвал запрет на пластиковую упаковку свежих продуктов «настоящей революцией». Он заявил, что Франция сыграет ведущую роль в мире со своим законом о постепенном отказе от всех одноразовых пластиков до 2040 года.

Напомним, с 10 декабря в Украине вступил в силу первый этап ограничений обращения пластиковых пакетов — запрет на использование бесплатных пакетов в сфере обслуживания.

Позже Кабинет министров Украины установил, сколько будут стоить пластиковые пакеты толщиной более 50 микрометров.