Виктор Коваль/Facebook

Новый директор Национального природного парка «Белобережье Святослава» Виктор Коваль пустился в оскорбления в адрес экоактивистки Инны Тимченко, которая ранее рассказала о жалобах на него сотрудников учреждения.

Скриншоты переписок Инна Тимченко опубликовала на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, бывшие сотрудники парка заявили о том, что Виктор Коваль вынуждает людей увольняться и оскорбляет их. Инна Тимченко поддержала работников «Белобережья Святослава», после чего оскорбления посыпались и в ее адресс.

— Со вчера до 6 утра господин Коваль начал меня поздравлять с Новым годом. В личные, затем в комментарии. Всю грязь выношу на публику только ради того, чтобы это повлияло и наконец-то его выгнали с должности директора Национального парка. Мы не помним, чтобы такие люди занимали подобные должности. Думаю, это недопустимо и прошу огласки. Представьте, что терпят от него сотрудники парка! А он со многими общается так же. А если кроме слов будут какие-нибудь действия? Уже одного из сотрудников парка избил его зам. И каковы угрозы в их лицах для Кинбурна? — написала она.

В личных сообщениях Виктор Коваль называет Инну Тимченко «петушкой», «жирной, как поезд пассажирный», «прыщавой», пишет, что та «обосралась» и посылает «в сраку». Спустя время он удалил часть сообщений.

В своей публикации активистка отметила губернатора Виталия Кима, главу облсовета Анну Замазееву, главу парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию, Минприроды и Кабинет Министров. Она просит их вмешаться и уволить нового директора парка.

Ранее сообщалось, что Николаевский облсовет не стал просить Владимира Зеленского разобраться с инициативой Очаковского горсовета по расширению сел на Кинбурне.

Напомним, что генеральные планы сел Васильевка, Покровка, Покровское, разработанные на основании решения Очаковского городского совета, абсолютно не соответствуют требованиям законодательства Украины. Об этом заявляют эксперты правозащитной организации «Екологiя. Право. Людина».

Территории, за счет которых увеличиваются села, имеют статус объектов природно-заповедного фонда Украины — РЛП «Кинбурнская коса» и часть НПП «Белобережье Святослава», они внесены в Изумрудную сеть Европы, а часть их является водно-болотными угодьями международного значения «Ягорлыцкий залив».

Мы ранее сообщали, что в Национальном природном парка «Белобережье Святослава» считают неправильной инициативу Очаковского горсовета расширить территории трех сел на Кинбурнском полуострове, «прихватив» часть заповедных земель, в том числе и относящихся к НПП.