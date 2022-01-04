Бустерную дозу вакцины против COVID-19 в Украине пока ввели только для людей в возрасте 60+, 5 января могут согласовать введение третьей прививки для всех граждан.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

— Мы разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей в возрасте от 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу минимум через шесть месяцев после второй, — написал Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко сообщил, что 5 января 2022 года будет рассмотрено введение бустерной дозы для всех других категорий украинцев.

Как отметил Витор Ляшко, получить бустерную дозу люди в возрасте 60+ могут через 6 месяцев с даты второй прививки от COVID-19, оптимально в период от 6 до 9 месяцев.

Преимущество будут оказывать м-РНК-вакцинам — Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек до этого. Например, если первые два прививка была сделана вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech бустерную дозу рекомендовано вводить вакциной Comirnaty/Pfizer.

При отсутствии м-РНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам, добавил Виктор Ляшко.

Как сообщалось, со второй половины января и в феврале в Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, обусловленный штаммом «Омикрон».