Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную схему изготовления поддельных международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 в приграничных районах Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, для серийного подлога дельцы создали в Закарпатской области собственную подпольную типографию.

— Производственные мощности «цеха» позволяли дельцам ежемесячно подрабатывать тысячи медицинских документов. Кроме того, они наладили массовое изготовление фальшивых справок об отрицательных результатах ПЦР-тестирования, — сказано в сообщении.

Установлено, что фиктивные документы «заверялись» поддельными печатями, QR-кодами и сфальсифицированными подписями семейных врачей.

Клиентов злоумышленники искали через своего сообщника в одном из медучреждений региона.

По предварительным данным, «доходы» участников схемы составляли сотни тысяч гривен. Противоправную деятельность организовали четверо местных жителей. Среди них представители коммерческой структуры и районной автошколы, где дельцы обустроили нелегальную типографию.

Во время обысков в подпольном цехе правоохранители обнаружили: фиктивные международные свидетельства о вакцинации и справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов; поддельные печати; электронные носители информации и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.

В настоящее время всем четырем злоумышленникам сообщено о подозрении по части 3 статьи 358 «Подделка документов, печатей, штампов и бланков». Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили крупнейшую в Украине сеть по изготовлению поддельных сертификатов о вакцинации, мошенники зарабатывали более 5 миллионов гривен в месяц за свои услуги.