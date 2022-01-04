КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» остается в перечне больниц Национальной службы здоровья, предоставляющих услуги по лечению больных коронавирусом.

Об этом сегодня, 4 января, в ходе брифинга в Николаевской ОГА завил заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации Олег Бабин.

— Больница на сегодняшний день является учреждением, которое предоставляет помощь больным на COVID-19 и согласно тем мерам, которые были предприняты НСЗУ, учреждение внесли в перечень больниц, которые будут предоставлять услуги (по лечению ковид-больных, — прим.), — рассказал Олег Бабин.

Напомним, ранее бывший главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова заявила, что больница с 1 января не будет принимать пациентов с COVID-19.

После чего начальник управлении здравоохранения Николаевской ОГА Максим Безносенко назвал такое заявление необоснованными и заверил, что больницу никто не собирается закрывать.