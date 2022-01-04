Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в схему смешивания вакцин от коронавируса. В частности, для первичной и бустерной вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Теперь при вакцинации препараты могут вводить по следующим схемам:

первая доза CoronaVac + вторая AstraZeneca, Pfizer или Moderna;

первая доза AstraZeneca + вторая Pfizer или Moderna;

первая доза Pfizer, Moderna + вторая AstraZeneca.

Интервал между вводами препаратов для всех схем составит 28 дней.

Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.

В частности:

первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы AstraZeneca + бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer;

первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.

Как сообщалось, бустерную дозу вакцины против COVID-19 в Украине пока ввели только для людей в возрасте 60+, 5 января могут согласовать введение третьей прививки для всех граждан.