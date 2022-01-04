Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в схему смешивания вакцин от коронавируса. В частности, для первичной и бустерной вакцинации.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Теперь при вакцинации препараты могут вводить по следующим схемам:
Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.
В частности:
Как сообщалось, бустерную дозу вакцины против COVID-19 в Украине пока ввели только для людей в возрасте 60+, 5 января могут согласовать введение третьей прививки для всех граждан.
Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в схему смешивания вакцин от коронавируса. В частности, для первичной и бустерной вакцинации.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Теперь при вакцинации препараты могут вводить по следующим схемам:
Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.
В частности:
Как сообщалось, бустерную дозу вакцины против COVID-19 в Украине пока ввели только для людей в возрасте 60+, 5 января могут согласовать введение третьей прививки для всех граждан.