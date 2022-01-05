В Чернигове суд рассмотрит дело об обжаловании материнства старейшей матери Украины Валентины Подвербной. Другая женщина подозревает, что ребенок ее.

Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что адвокат истицы Сергей Вольфовский заявил, что его клиентка просит провести ДНК-экспертизу у девочки Анны-Марии, которую Валентина Подвербная родила в феврале 2011 года.

— Моя клиентка в начале 2021 года просматривала программу о ребенке старейшей матери Украины и заметила поразительное сходство девочки с ее дочерью и другими родственниками. Кроме этого, общими оказались и проблемы со здоровьем, о чем говорилось в программе, — отметил Сергей Вольфовский.

Поэтому у женщины возникли подозрения, что ее яйцеклетки, сданные на хранение, использовали без ее разрешения и вообще без ведома.

— Этот иск — об обжаловании материнства. Должен быть проведен ДНК-тест, который подтвердит или опровергнет подозрения клиентки. Если подтвердит, то судебный спор будет продолжаться относительно признания матерью ребенка другой женщины, — сообщил адвокат.

Заседание по делу назначено на 12 января, но не исключен его перенос.

Напомним, украинские правоохранители сообщили о подозрении шестерым членам преступной группы, разоблаченным в организации схемы продажи детей за границу.