За прошедшие сутки, 4 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушения режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении.

При этом в штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Напомним, 3 января оккупанты на Донбассе совершили три обстрела украинских позиций. В результате этого один военный получил тяжелое ранение.