Госпогранслужба доложила об изготовлении партии колючего заграждения, сделанного своими силами без привлечения посторонних подрядчиков.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Глава ГПСУ Сергей Дейнеко во время поездки по центральным областям Украины рассказал о масштабах производства.

— Среди всех элементов инженерного устройства всегда присутствует заграждение из колючей проволоки. Общая потребность Госпогранслужбы в таких заграждениях достаточно велика, поэтому мы начали производить их самостоятельно. Пограничники нуждаются в надлежащем обустройстве границы, учитывая современные вызовы и угрозы, а также особенности участков, — отметил председатель Государственной пограничной службы Украины.

Начальник ведомства добавил, что взял на личный контроль качество проволоки и добавил, что 2 тысячи новых спецзаграждений направились на границу с Республикой Беларусь.

Напомним, еще осенью Киев послал Вильнюсу груз с 48 тоннами колючей проволоки для заграждения границы от нелегальных мигрантов.