В Польше упростили процесс устройства на работу для приезжих из пяти стран, в которые входит из Украина.

Как пишет НВ, соответствующие правки в законодательстве самолично подписал президент страны Анджей Дуда.

Согласно новым изменениям, граждане Украины смогут устроиться на польскую работу, заключив декларацию. Без разрешения на работу они смогут проработать два года, а не половину, как ранее.

Теперь от приехавших заработать в Польше украицев при условии подачи карты пребывания не будут требовать документировать место проживания и постоянный источник дохода. Остается иметь гарантированное рабочее место и зарплату не ниже минималки.

Для подтверждения способности обеспечивать себя украинцы должны будут предьявить договор о трудоуйстройстве с указанием размера зарплаты.

— В перечень обстоятельств, не требующих от иностранца выдачи нового вида на жительство и работу, внесли смену должности при увеличении зарплаты, — добавляет «Новое время».

Правки вступят в силу через две недели с момента публикации.

Помимо Украины, в вышеуказанный перечень из пяти стран входят Беларусь, Грузия, Армения и Молдова.

Ранее сообщалось, что украинских заробитчан, которые едут в Польшу, будут вакцинировать от коронавируса на польско-украинской границе. Это будет вакцина Johnson & Johnson.